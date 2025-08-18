”Dinsdag begint mistig, maar in de loop van de dag laat de zon zich weer zien”

Foto: Gerard Kobes

De komende dagen worden de tropische tempraturen van vorige week nog lang niet gehaald, voorspeld OOG-weerman Johan Kamphuis. Na het weekend zal de tempratuur volgens Kamphuis weer gaan stijgen.



Dinsdagochtend rond zonsopkomst is er kans op nevel of een enkele mistbank. Daarna trekken wolkenvelden over, maar af en toe breekt de zon door. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 22 à 23 graden. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 3. Komende nacht koelt het af naar zo’n 14 graden.

Woensdagochtend is het overwegend bewolkt met kans op een buitje. In de middag laat de zon zich vaker zien en wordt het 21 à 22 graden.

Vanaf donderdag zakt de temperatuur. Koelere lucht stroomt vanuit het noorden van Europa ons land binnen.

Donderdag en vrijdag komen we uit op 17 à 18 graden. Wolken overheersen, maar af en toe is er zon en kan er een buitje vallen. De wind waait uit noordelijke richtingen en is matig, kracht 3 tot 4.

Ook zaterdag blijft het koel met 17 à 18 graden en kans op een bui. De nachten verlopen fris met 10 tot 12 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer omhoog. Dan wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog.

Na het weekend zet de opwarming door onder invloed van de voormalige tropische storm. Hoe sterk de temperatuur stijgt en of storingen ons in de loop van de week bereiken, wordt de komende dagen duidelijk. Ex-tropische stormen zijn grillig en maken de verwachting op langere termijn extra lastig.