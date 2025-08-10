Diefstal stroomkast kan Sterrebos Live niet nekken: “Prachtige dag gehad” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De vierde editie van Sterrebos Live bij de muziekkoepel in het Sterrebos heeft zondagmiddag veel belangstelling getrokken. Op een fraaie zomermiddag kon het publiek genieten van twee optredens, hoewel het evenement bijna niet door kon gaan door de diefstal van een stroomkast.

Rond 15.00 uur betraden de leden van Red Sox het podium. De bekende coverband uit de stad speelde nummers van onder meer The Kinks, Chuck Berry, Steve Miller en de Stones. De band bestaat uit Hannes Langkamp, Jo Rademakers, Hemmo Barla en John Niks, die samen een rijk muzikaal verleden hebben in bands als Herman Brood & Wild Romance, AA & The Doctors en Dirty Laundry Band. Daarna was het podium voor Age Before Beauty. De band, die sinds 2022 muziek maakt, heeft in de afgelopen jaren een breed repertoire opgebouwd. Dit repertoire bestaat uit niet-alledaagse covers en eigen nummers, met werk van bijvoorbeeld Peter Frampton, INXS, The Cure en Coldplay.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag, ondanks een onverwachte tegenslag. “Bij het opbouwen bleek de stroomkast gestolen te zijn,” laat de organisatie weten. “Dankzij een snel geregeld stroomaggregaat kon Sterrebos Live toch doorgaan.” Bij de politie zal er aangifte worden gedaan van de diefstal.

In september vindt de laatste editie van Sterrebos Live van dit seizoen plaats.