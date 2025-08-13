Deze Argentijnen tennissen half september tegen Oranje in MartiniPlaza

Foto: Paul Blom

Argentinië heeft woensdag de selectie bekendgemaakt voor het Davis Cup-duel met Oranje. De wedstrijd wordt op 12 en 13 september beslecht in MartiniPlaza.

Captain Javier Frana heeft Francisco Cerúndolo (23ste op de wereldranglijst), Tomás Etcheverry (58), debutant Francisco Comesaña (71) en het dubbelduo Horacio Zeballos (nummer 7 op de wereldranglijst in het dubbelspel) en Andrés Molteni (nr. 21 in het dubbelspel) opgeroepen. Het is nog niet bekend met welke spelers Nederland in actie komt.

Het duel maakt deel uit van de tweede ronde van de Davis Cup Qualifiers 2025. De winnaar plaatst zich voor de Davis Cup Finals in november in Bologna. Gespeeld wordt op een indoor hardcourt in MartiniPlaza, dat plaats biedt aan 3.855 toeschouwers.

Het wordt de derde keer op rij dat MartiniPlaza gastheer is van een Davis Cup-duel in Nederland. Nederland en Argentinië stonden eerder in 2009 tegenover elkaar; toen won Argentinië met 5-0. Momenteel staat Nederland derde op de landenranglijst, terwijl Argentinië tiende staat. Vorig jaar bereikte Nederland voor het eerst in de 104-jarige geschiedenis van het toernooi de finale van de Davis Cup in Málaga.