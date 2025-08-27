Denk mee over Groningen in 2050, tijdens ‘Groninger Gesprekken’

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente vraagt haar inwoners om mee te denken over de toekomst van de stad. Het draait om vragen als: waar bouwen we huizen, en hoe houden we Groningen groen en leefbaar.

De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie en nodigt de inwoners, ondernemers en organisaties uit om hierover mee te denken en te praten. In september komen er vier ‘Groninger gesprekken’ met interessante sprekers.

Op donderdag 4 september gaat sociaal bouwmeester Ivan Nio in gesprek met belangstellenden over ‘samenleven’. Hij onderzoekt hoe de inrichting van onze omgeving van invloed is op zaken als ontmoeting, vertrouwen en veiligheid.

Op 9 september is er in de Niemeyerfabriek een avond over de Groningse economie. Op 22 september gaat meteoroloog Gerrit Hiemstra het hebben over de gevolgen van het veranderende klimaat. Op 30 september tenslotte gaat het over de kansen die het Ommeland voor de Stad biedt.