Deelnemen aan de tweede dag Groninger Vierdaagse: “Mooi weer en nog geen blaren”

Foto: Rick van der Velde

De tweede dag van de Groningse Vierdaagse is deze woensdag gaande aan de noordkant van Groningen. OOG verslaggever Laurens Jove Rodriguez loopt mee en vertelt erover in de OOG Ochtendshow.





Volgens het grote voorbeeld uit Nijmegen wordt er vier dagen lang routes rondom de Stad gelopen. Gisteren was de eerste dag, waarbij de route langs het westen van de stad Groningen liep. Vandaag wordt het Noorden aangedaan in de “Er Gaat Niets Boven Groningen” route. Er zijn twee afstanden: 20 km en 40 km. Jove Rodriguez loopt de afstand van 20 kilometer.

Meer koeien dan mensen

Deze route loopt van de Grote Markt via Harsens richting Oostum. En dan van Oostum richting Steentil. “Nou dat zijn allemaal dorpen, daar wonen meer koeien dan mensen, haha. En dan van het Van Starkenborchkanaal, draai je diep op. En dan loop je eigenlijk weer de stad in”, schildert Jove Rodriguez de situatie. Hij is rond half 9 aan de tocht begonnen en hoopt over 4 uur en een kwartier weer terug te zijn.

De 40 kilometerloop gaat nog wat verder naar het noorden, in de richting van Bedum en Winsum.

Lopen voor de medialle

Jove Rodriguez is ook benieuwd wat de komende dagen zullen brengen. Tot nu toe had hij nog niet zoveel plekken gezien waar hij nog niet eerder was geweest, maar wellicht dat dit in de komende dagen verandert. “Ik loop eigenlijk zelf ook gewoon best wel vaak in de provincie”, vertelt hij. “Ik hoop dat ik nog wordt verrast. En anders moet ik volgend jaar maar gewoon de 40 kilometer lopen!”

En of er ook gladiolen worden uitgereikt op de laatste dag?

“Ik heb het er met de organisatie de vorige keer over gehad. Maar ze waren toen nog druk aan het bedenken wat voor bloemen ze zouden doen. Maar ik weet wel dat ik in ieder geval een medaille krijg.”

Donderdag gaat de route naar het oosten tijdens de Slag om het Oosten. Vrijdag wordt vanuit de zuidkant van de stad de provincie Groningen en Drenthe ingelopen met de Bommen Berend route. Op alle dagen is de start en finish op de Grote Markt in Groningen.