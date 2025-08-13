Deel flitspalen buiten werking na hack bij Openbaar Ministerie

Foto: Joris van Tweel

In Groningen werkt een deel van de flitsapparatuur langs de openbare weg niet door de hack bij het Openbaar Ministerie van half juli. Volgens het Dagblad van het Noorden werken alleen de Focusflitsers (die controleren op bellen en appen) zoals het hoort. Maar vaste flitspalen, trajectcontroles en flexflitsers doen het overal.

Door de problemen met de ICT na de hack kan het Parket Centrale Verwerking van het OM de flitscamera’s die zijn uitgezet voor onderhoud, reparatie of verplaatsing niet opnieuw activeren. Volgens het OM zijn mogelijk tientallen flitspalen in het hele land getroffen, maar exacte aantallen en locaties worden niet gedeeld.

De hack werd medio juli ontdekt. Het OM koppelde toen interne systemen los van het internet na misbruik van kwetsbaarheden in Citrix-software. De IT-systemen worden inmiddels weer stapsgewijs aangesloten. Volgens het OM gebeurt dat gecontroleerd en onder strenge voorwaarden.