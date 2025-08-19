De Spijker en spelweek is van start gegaan bij wijkcentrum Trefpunt in Beijum

Deze week vermaken basisschoolleerlingen zich tijdens de zeventiende editie van de Spijker en Spelweek bij wijkcentrum Trefpunt in Beijum. Op het programma staan verschillende activiteiten zoals timmeren, spelletjes spelen, dansen en een uitje naar de AquaZoo in Leeuwarden. Deze activiteiten worden allemaal uitgevoerd in het thema van deze editie ‘boven en onder water’.



De Spijker en Spelweek werd feestelijk geopend door de burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga. “Zelf kom ik uit een dorpje waar ze altijd de kinderspelweek hadden”, zegt Kamminga. “Ik ging niet ieder jaar op vakantie dus zo’n spelweek verheugde ik me enorm op.”

De Spijker en Spelweek is in 2006 opgericht op kinderen uit minimagezinnen ook wat zomerpret te laten beleven. Naast al deze activiteiten wordt ook het ontbijt en de lunch verzorgd door de organisatie om deze gezinnen tegemoet te komen.

Dit jaar heeft de Spijker en Spelweek een bijzondere mascotte die bekend is van TV. Het is Meneer Krabs uit de serie Spongebob Squarepants, natuurlijk in het thema ‘boven en onder water’. “Die moesten we hebben”, zegt Ricardo Mulder van de Spijker en Spelweek.