De Jonge Onderzoekers pakken in laatste week zomervakantie uit met tal van activiteiten

Foto: Wouter Holsappel

In de laatste week van de zomervakantie organiseert De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat tal van activiteiten. Kinderen zijn welkom van dinsdag 19 tot en met zaterdag 23 augustus.

“Eigenlijk hebben we dit weekend ook al volop activiteiten,” laat de organisatie weten. “Tijdens het Noorderzon Festival staan we traditiegetrouw op de speelweide waar we tot en met dinsdag twee leuke, creatieve workshops aanbieden. Vanaf dinsdag zijn de deuren van ons gebouw aan de Dirk Huizingastraat weer geopend. Hier staan allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek op het programma. Kinderen vanaf 8 jaar en tieners kunnen aan de slag op de afdelingen hout, metaal, elektronica, klei, papier en textiel. Ook zijn de computerafdeling en het laboratorium op verschillende momenten open.”

Van dinsdag tot en met zaterdag is iedereen welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De Jonge Onderzoekers is ondertussen ook op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen. Mensen die het leuk vinden om vanuit hun expertise kinderen en tieners iets uit te leggen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht op deze website.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte drie jaar geleden een reportage over de zomeractiviteiten: