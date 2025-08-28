Dankzij meer begeleiding minder jongeren naar dagbesteding

Foto: Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Dienst Harm Buiterplein

Met extra hulp, aandacht en begeleiding wil het gemeentebestuur bereiken dat jongeren minder gebruik maken van dagbesteding.

Met het programma ‘Route Arbeid Plus’ wordt bij jonge mensen die in de dagbesteding zitten gewerkt aan een volgende stap in hun ontwikkeling. Het gaat om jongeren met bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke of mentale handicap. Want voor deze groep is een toekomst met perspectief op bijvoorbeeld onderwijs of werk niet vanzelfsprekend.

Wethouder Carine Bloemhoff: “Eigenlijk zeggen we al tegen jongeren op jonge leeftijd, nadat ze praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs hebben gevolgd: ‘Voor jou is er nu dagbesteding’.” Maar ze vindt het niet goed om iemand van 18 jaar al af te schrijven voor een vervolgopleiding of werk. “We moeten hen hulp en ondersteuning bieden, zodat ze toch een stap kunnen maken naar een nieuwe opleiding, werk of beschut werk, uitgaande van wat zij willen en kunnen.”

De gemeente heeft deze jongeren in beeld en de wethouder spreekt van een succes: “Een deel van hen doet nu een mbo-opleiding of beschut werk.”