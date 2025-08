Crowdfundingsactie Lutherzaaltje nadert finale met passeren 11.000 euro

De Lutherzaal voor de restauratie. Foto: ingezonden

De crowdfundingsactie voor de restauratie van de Lutherzaal heeft al ruim 11.000 euro opgehaald. Daarmee is de actie in de finale beland, want het doelbedrag is gesteld op 12.500 euro.

“We zijn de 11.000 euro gepasseerd en hopen de komende dagen de tweehonderdste Gulle Gever te verwelkomen”, laat de Lutherse Kerk weten. De afgelopen maanden is er al veel werk verzet in het Lutherzaaltje. Schildersbedrijf Veldman & Veltman heeft de zaal gerestaureerd en de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Maar daarmee is het project nog niet afgerond. “Met de crowdfundingsactie van de stichting Vrienden van de Lutherse Kerk willen we de oude parketvloer herstellen, duurzame en sfeervolle verlichting aanbrengen en nieuwe stof aanschaffen voor de kussentjes op de originele bankjes”, laat de Lutherse Kerk weten.

Om dit te kunnen realiseren is dus 12.500 euro nodig. Bij de actie kunnen er verschillende bedragen gedoneerd worden, waar een tegenprestatie tegenover staat: wie 400 euro of meer doneert, krijgt een mini-privéconcert van het kleinkoor van het Luthers Bach Ensemble, dat gegeven wordt in het gebouw. Wie 125 euro doneert, kan zich opmaken voor een diner in de Lutherzaal met omlijstende muziek. En wie 75 euro of meer doneert, krijgt een uitnodiging voor de officiële opening van de Lutherzaal met een concert door het Haydn Jeugd Strijkorkest.

Lutherzaal

De Lutherzaal werd in 1925 gebouwd in opdracht van de Vrijzinnig Lutherse Vereniging als verenigingslokaal. Het bevindt zich schuin achter de Lutherse Kerk en is daarmee verbonden via een portaal. Het gebouw is ontworpen door de Groninger architecten Kazemier & Tonkens, die zich lieten inspireren door de Amsterdamse School.

Het interieur van de zaal bestaat uit parabolische bogen en strakke glas-in-loodramen in Art Deco-stijl. Sinds 1994 is het gebouw een rijksmonument, vooral omdat het unieke en gave interieur bewaard is gebleven. De Lutherzaal is de laatste decennia veelvuldig gebruikt voor onder andere muziekrepetities, uitvoeringen, danslessen, vergaderingen, yoga, congressen en diners. Het gebouw vervult een belangrijke rol in de samenleving.

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op de website.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over de crowdfundingsactie: