Crossroad Vector geplaatst bij Het Bevrijdingsbos: “Bos nu onderdeel van Liberation Route Europe”

Foto: ingezonden

Bij Het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg is dinsdag een Crossroad Vector geplaatst. In Groningen werd er al eerder een Crossroad Vector geplaatst op de Grote Markt, nabij de Martinitoren.

Het markeringspunt bestaat uit een driehoek van roestvrij staal op een fundering van beton. Het is geplaatst op het Maple Leaf Island bij het Plein van de Vrede. Daarmee is Het Bevrijdingsbos nu onderdeel van de Liberation Route Europe, een netwerk van wandel- en fietsroutes. De markeringen zijn ontworpen door architect Daniel Libeskind en worden de ‘Vectors of Memory’ genoemd. Ze dienen als fysieke markering van locaties met een bijzonder verhaal over de Tweede Wereldoorlog op de Liberation Route Europe.

Libeskind hierover: “De Vectors zijn een topografie van het geheugen. Ze fungeren als punten in zowel ruimte als tijd en sluiten aan bij het bevrijdingsverhaal. Het is belangrijk dat de markeringen een zeer duidelijke en gedurfde boodschap overbrengen.” De CrossRoad Vector herinnert de inwoners van Groningen aan de hevige gevechten op de Grote Markt op 15 april 1945. Op deze zondagmiddag bevrijdden de Canadezen de binnenstad ten zuiden van de Grote Markt. Tanks vuurden vanuit de Herestraat, Gelkingestraat en Oosterstraat op de Duitse posities aan de oost- en noordzijde van de Grote Markt. Tien tanks van de Fort Garry Horse vielen de Duitsers via de Kromme Elleboog in de flank aan.

Het Bevrijdingsbos

Het Bevrijdingsbos in Groningen bestaat uit 30.000 esdoorns. Het werd op 5 mei 1995 geopend in aanwezigheid van meer dan tweehonderd Canadese bevrijders en verzetsmensen. Het bos is een eerbetoon en dankbetuiging aan de Canadese veteranen van de Tweede Canadese Infanteriedivisie, die tussen 13 en 16 april 1945 onder leiding van generaal A.B. Matthews de stad hebben bevrijd. Met dit bos wordt de herinnering aan de offers die Canadezen, Polen, Belgen en andere buitenlandse militairen en Nederlandse verzetsstrijders voor de vrijheid brachten, levend gehouden. Door het bos loopt ook een pad met grote stenen uit tien verschillende landen, met de tien rechten van het kind erop. Het pad eindigt met een steen met het elfde recht: het recht van het kind om vrij en zonder angst buiten te kunnen spelen.