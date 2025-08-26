Coronaprik voor 60-plussers vanaf 26 augustus in Groningen

Bron: OOG Radio & Televisie

Vanaf 26 augustus krijgen 60-plussers in Groningen een uitnodiging voor de coronaprik. De GGD laat dinsdag weten dat de vaccinaties plaatsvinden van 15 september tot en met 5 december.

De uitnodigingsbrief komt van het RIVM. Mensen onder de 90 jaar die vorig jaar al een prik kregen, krijgen direct een afspraak. Andere 60-plussers moeten zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen met 0800-7070.

Volgens de GGD is de coronaprik extra belangrijk voor mensen met een hoger risico. De vaccinatie verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden door corona. Ook andere groepen kunnen zonder uitnodiging een afspraak maken. Het gaat om mensen van 18 tot en met 59 jaar die de griepprik krijgen, mensen met een ernstige aandoening, zorgmedewerkers die werken met kwetsbare mensen, en mensen met een kwetsbaar gezinslid.

In de gemeente Groningen zijn drie priklocaties. Dat zijn Lewenborg (Kajuit 4), Vinkhuizen (Zilverlaan 10-2) en Haren (Rijksstraatweg 16). Bewoners van zorginstellingen krijgen de prik in hun instelling. Wie door gezondheidsproblemen niet zelf naar een priklocatie kan, kan contact opnemen met de GGD. Een mobiel team komt dan thuis prikken.