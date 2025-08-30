Containertuin in strijd tegen bijplaatsingen bij afvalcontainers: “Een bescheiden zoete oogst”

In Den Haag werd de containertuin voor het eerst aangelegd. Foto: Martinvandiggele - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146117483

Vijf jaar na het plaatsen van de eerste containertuin in de wijk Vinkhuizen kan gesproken worden van een voorzichtig succes. In De Westerkant vertelt wijkklimaatambassadeur Mennie Oosterhuis dat het dit jaar een bescheiden zoete oogst heeft opgeleverd.

“In de tuin staan onder meer choisya, skimmia, zwenkgras, sedem maar ook een mini-appelboompje, dat ook dit jaar zelfs een appeltje heeft hangen. Dat belooft een bescheiden, maar zoete oogst te worden”, tekent Oosterhuis op. Sinds de gemeente in 2005 overstapte op ondergrondse afvalcontainers ontstond een nieuw probleem: het bijplaatsen van vuilnis naast de containers. Dat afval ziet er niet alleen vies uit en verspreidt stank, maar trekt ook ongedierte aan. Om bijplaatsen tegen te gaan, werd een groene en duurzame oplossing bedacht: het containertuintje.

Stad groener

Het idee komt van de Haagse ontwerper Henk-Jan Room en reclamemaker Martin van Diggele. In 2017 ontwierpen zij een plantenbak van gerecycled plastic die om een ondergrondse container past. Het concept, genaamd CityGard, heeft twee voordelen: het maakt de stad groener en het verlaagt de neiging om afval naast de bak te zetten.

Na Den Haag toonde ook de gemeente Groningen interesse. De stad koos in 2019 voor Vinkhuizen als pilot, omdat de wijk kampte met veel bijplaatsingen. Het Wijkoverleg Vinkhuizen selecteerde vier locaties voor de tuintjes. Wethouder Glimina Chakor opende de eerste in het voorjaar van 2020 bij de Goudflat. Dankzij de inzet van een vrijwilliger bloeit de tuin na vijf jaar nog altijd uitbundig, ondanks dat de planten het door de ondiepe bakken en wisselende weersomstandigheden niet altijd makkelijk hebben: het kan op de locatie erg heet worden, terwijl het in de winter gevoelig is voor vorst.

Succes in heel Nederland

Het concept van de containertuintjes is ook een succes in andere steden. Naast Groningen en Den Haag, waar vorig jaar werd aangekondigd dat er nog tweehonderd extra tuintjes worden aangelegd, zijn ze ook te vinden in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Emmen. Uit onderzoek blijkt dat de tuintjes, naast het tegengaan van illegale bijplaatsingen, ook zorgen voor meer sociale cohesie en buurtbetrokkenheid. Dit maakt het een succesvolle groene oplossing voor een hardnekkig stadsprobleem.