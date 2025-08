Collectie boeken in UB Zernike per 1september niet meer op locatie

De collectie boeken in de UB Zernike is vanaf 1 september niet meer op locatie beschikbaar. Dat meldt de Universiteitsbibliotheek.

Het gaat om de collecties Economie en Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen en Science and Engineering, met uitzondering van de verplichte literatuur. De boeken worden verhuisd naar het magazijn en kunnen via SmartCat worden aangevraagd.

De verhuizing van de collectie vindt plaats van 25 t/m 28 augustus en op 1 en 2 september. Tijdens deze periode is de collectie tijdelijk niet beschikbaar. De verplichte literatuur voor het onderwijs blijft wél beschikbaar in de UB Zernike. Deze wordt geplaatst in de huidige instructieruimte.

Aangevraagde boeken kunnen, net als nu, worden opgehaald en ingeleverd in de UB Zernike. Vanaf 1 september gebeurt dit via een self-service apparaat in de instructieruimte. Voor de verplichte literatuur en de aangevraagde boeken is een RUG-pas nodig. Bovendien is er vanaf 1 september geen baliebezetting meer. De studieplekken blijven gewoon beschikbaar.

De veranderingen zijn volgens de UB nodig om de middelen effectiever in te zetten.