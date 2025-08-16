Circus Snor en Kinderkaravaan strijken dit weekend met circustent neer in Onnen

Foto: pixabay.com

Liefhebbers van het circus kunnen dit weekend hun hart ophalen op het terrein van camping De Kleine Wereld in Onnen. Niet alleen komt Circus Snor er voorstellingen geven, er is ook een Kindercaravaan.

Circus Snor begon in april met een tour die op 21 september in Deventer eindigt. Dit weekend is men zowel op zaterdag als zondag te vinden in Onnen waarbij er verschillende voorstellingen gegeven worden. “De voorstelling van dit jaar heet ‘Elephant Terrible'”, laat de organisatie weten. “Het circus heeft voor de gelegenheid een kleurrijke line-up van artiesten uit alle hoeken van de wereld. Je kunt je laten betoveren door de vrolijke en grappige goochelaar Pipoca uit Argentinië. Ook is er de Nederlandse alleskunner Sabine, die het publiek verbaast met haar veelzijdige kunsten. Vanuit Amerika komt Laura, die met haar Cyr wheel over het podium zal zweven, terwijl de Finse acrobaat Anniina laat zien hoe hoog ze de lucht in kan gaan. Directeur Jasper probeert de voorstelling in goede banen te leiden, maar dit jaar is er een onverwachte assistent die het circusleven op zijn kop zet.”

Op het campingterrein vind je dit weekend behalve een circustent ook een Kindercaravaan. De Kindercaravaan is een klassieke circuswagen waar het publiek voorafgaand aan de voorstelling en tijdens de pauze kan oefenen met verschillende circusmaterialen. Daarnaast zijn er kermisspelen voor jong en oud en kun je genieten van traditionele popcorn en suikerspinnen.

Om de voorstelling bij te wonen, heb je een kaartje nodig. De kaartverkoop vindt plaats op deze website.