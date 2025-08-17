Chauffeur rijdt verhuisbusje klem onder Oosterhavenbrug

De locatie waar het zaterdag mis ging. Foto: Google Maps

Een chauffeur heeft zaterdagmiddag een verhuisbusje klemgereden onder de Oosterhavenbrug. Niemand raakte gewond, wel ontstond er forse schade.

Het voorval gebeurde in de tweede helft van de middag. Een chauffeur reed op de Eemskanaal Noordzijde en wilde onder de brug door om de Oosterkade op te rijden. Ondanks dat er bij de brug duidelijke waarschuwingsborden staan dat de maximale hoogte van een voertuig 2,4 meter mag bedragen ging het toch mis. Het busje reed tegen de brug aan waardoor het deel waardoor de laadruimte fors beschadigd raakte. Een bergingsbedrijf heeft het verhuisbusje weggesleept.

In Groningen komen met enige regelmaat busjes vast te zitten onder viaducten. Eén van de hotspots is het lage viaductje onder de A7 tussen Engelbert en industriepark Euvelgunne. Naast de Oosterhavenbrug is ook het Kardingerweg-viaduct over de Pop Dijkemaweg een plek waar met enige regelmaat voertuigen vast komen te zitten.