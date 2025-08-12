CDA oppert ‘Wall of Fame’ en meer muurschilderingen van sporthelden uit Stad

Een 'mural' van Dick Nanninga aan de Zaagmuldersweg - Foto via Google Maps Streetview

Het CDA in Groningen wil dat sporthelden uit de stad en regio beter zichtbaar worden in het straatbeeld. Succes van sporters als Sofie Dokter, Marlous Oldenburg, Melvin Twellaar, Ymkje Clevering en Lois Abbingh meer worden gevierd.

Volgens het CDA zorgen sportprestaties van inwoners voor trots en verbondenheid binnen de gemeente. Het CDA heeft het stadsbestuur gevraagd of het nieuwe ideeën wil onderzoeken om daar meer invulling aan te geven. De partij vraagt daarom onder meer of de gemeente wil kijken naar voorbeelden als muurschilderingen en een ‘Wall of Fame’ voor succesvolle topsporters uit de gemeente. De partij wijst daarbij op voorbeelden uit andere steden.

Onder meer naar Liverpool, waar muren zijn versierd met portretten van sporticonen. In Groningen bestaat al een muurschildering van Dick Nanninga aan de Zaagmuldersweg. Het CDA wil meer van dit soort kunstwerken, bijvoorbeeld van FC Groningen-spelers bij de Euroborg of het voormalige Oosterparkstadion.

Een andere optie is een ‘Wall of Fame’ bij de nieuwe vitaliteitscampus in Kardinge. Daar kunnen foto’s en namen van sporters komen die bijzondere prestaties hebben geleverd. Zo’n ‘Wall of Fame’ bestaat al bij het sportcentrum van de ACLO op de Zernike Campus, waar oud-RUG studenten die Olympiër zijn geworden een plek krijgen aan een wand.

Daarnaast ziet het CDA kansen om topsporters vaker in te zetten als ambassadeur voor maatschappelijke doelen. Ze zouden bijvoorbeeld jongeren kunnen aanmoedigen om meer te bewegen of helpen bij projecten voor gelijke kansen.