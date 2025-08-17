Caravan verwoest bij brand op Suikerterrein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een brand heeft zondagavond een caravan op het Suikerterrein in de as gelegd. Er raakte niemand gewond.

De brandmelding kwam kort na 19.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “Op onze meldkamer kwamen veel 112-meldingen binnen van mensen die de brand zagen”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “De rookontwikkeling was van veraf te zien. Wij werden opgeroepen met de melding dat er brand zou woeden in een opslagloods op het terrein. Behalve een tankautospuit en een hoogwerker hebben we ook onze schuimbluswagen ter plaatse gestuurd. Deze wagen heeft naast schuim ook veel water bij zich, wat bij dit soort branden handig kan zijn.”

Het bleek echter te gaan om een caravan. “Wij hebben deze brand geblust. De caravan stond tegen een container aan, die door de brand was aangestraald. Deze container hebben we zowel aan de binnen- als buitenkant gecontroleerd op doorslag.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.