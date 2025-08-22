Café Kult zoekt nieuwe eigenaar: ‘Heel jammer als het zou verdwijnen’

Al ruim twintig jaar is Café Kult een bekende naam in de Steentilstraat, maar nu zijn ze op zoek naar iemand die het kleurrijke café wil overnemen. Eigenaresse Martien Aalders heeft besloten om het café te verlaten

Eigenaresse Martien Aalders is 22 jaar geleden begonnen met Café Kult en heeft er in die tussentijd een bijzondere plek van gemaakt met een vaste klantenkring die blijft groeien. Het café is een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn en trekt vooral alternatieve mensen aan.

Martien is nu op zoek naar een nieuwe eigenaar die het huidige concept wil behouden. “Ik merk dat ik niet zoveel energie meer heb om nieuwe dingen te bedenken,” zegt Martien. “Ik zoek iemand die Kult kan voortzetten, zodat de mensen die hier graag komen dezelfde plek kunnen behouden”.

Tot de overname blijft Martien gewoon doorgaan met tappen en ze weet ook al wat ze daarna wil doen. “Ik wil graag bij de ANWB-alarmcentrale werken of ik wil een massagesalon beginnen in het dorp waar ik woon”, vertelt Martien.