Buurtacademie Beijum organiseert Talentenfestival voor de wijk

Op zaterdag 20 september verandert de Wibenaheerd in Beijum in een groot podium voor talent. Bewoners kunnen hun creatieve, muzikale of culinaire vaardigheden laten zien en bezoekers kunnen genieten van optredens, workshops en activiteiten.

Het festival wordt georganiseerd door Buurtacademie Beijum in samenwerking met bewoners en wijkpartners. Het initiatief sluit aan bij de Week tegen Eenzaamheid en wil talent en sociale samenhang in de wijk versterken.

Bezoekers kunnen onder andere schilderijen en handwerk bekijken, muziekoptredens bijwonen, dans en sportactiviteiten doen of leren over moestuinen en wildplukken. Ook kookdemonstraties en kleine workshops zijn onderdeel van het programma.

Het Talentenfestival is gratis en geschikt voor jong en oud. De festivallocatie is het speelveld van de Wibenaheerd in Beijum. Het festival duurt van 13.00 tot 19.00 uur.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het festival. Wie mee wil doen, kan zich hier ook aanmelden.