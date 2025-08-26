Bushoff op plek 11 voor GroenLinks-PvdA bij Kamerverkiezingen, Chakor vrijwel onverkiesbaar

Foto's via PvdA en GroenLinks

GroenLinks-PvdA heeft dinsdag haar concept-kandidatenlijst bekendgemaakt voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in oktober. Voor Groningen staan Julian Bushoff en Glimina Chakor op de lijst.

GroenLinks-PvdA zet oud-gemeenteraadslid Bushoff niet op plek acht, maar plek elf van de kieslijst. Daarmee zakte de Stadjer drie plekken vergeleken met kandidatenlijst van twee jaar geleden. Toch lijkt Bushoff met die positie nog steeds verzekerd van een zetel in de Tweede Kamer.

“Ontzettend eervol om voorgedragen te worden op deze mooie plek. Er is nog genoeg om voor te strijden”, stelt Bushoff over zijn kandidatuur. Bushoff wil zich in de aanloop naar de verkiezingen en daarna gaan richten op volkshuisvesting, voorzieningen, de zorg en de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied: “Daarmee vragen Groningers echt niet te veel, hoor. Het is woestmakend dat daar nog steeds voor gestreden moet worden.”

Oud-wethouder Glimina Chakor uit Hoogkerk zakte van plek 23 naar 35. Met die positie maakt ze volgens de huidige peilingen geen kans op een zetel.

De conceptlijst wordt aangevoerd door Frans Timmermans, gevolgd door Esmah Lahlah, Jesse Klaver, Kati Piri en Lisa Westerveld. De leden van de combinatiefractie moeten hun akkoord over de lijst nog gaan geven. Dat gebeurt komende week.