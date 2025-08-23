Burgerinitiatief Deelauto Haren wordt uitgebreid met vierde elektrische auto

Foto: Rick van der Velde

Het burgerinitiatief Deelauto Haren breidt verder uit. Door een grote toename van nieuwe deelnemers kan er een vierde elektrische auto aan het wagenpark worden toegevoegd.

Het initiatief ‘Samen Slim Rijden’ begon in de herfst van 2023 met twee deelauto’s. In januari 2024 kwam daar een derde auto bij. “De auto’s worden goed gebruikt en het aantal gebruikers stijgt”, lieten de initiatiefnemers destijds weten. Om de auto’s voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zijn ze verspreid over Haren. Zo staat er een Peugeot E-208 aan de Clusiusweg, een Renault Mégane E-tech aan de Jachtlaan en een Opel Corsa-e aan de Onnerweg. “Alle auto’s zijn 100% elektrisch, wat de duurzaamheid vergroot.”

Waar de vierde auto komt te staan, is nog onbekend. Om meer inwoners te informeren, zijn er later dit jaar, op 22 september en 19 november, informatieavonden over autodelen. “We zien dat het snel aan populariteit wint, maar veel mensen weten nog niet wat er in hun eigen dorp al mogelijk is. Dat is zonde, want Haren is een koploper: in 2023 won het dorp de Deelaward voor beste buurtinitiatief op dit gebied.”

“Tijdens de informatieavonden krijg je een overzicht van de verschillende vormen van autodelen in Haren. Je hoort ervaringen van dorpsgenoten, kunt al je vragen stellen en krijgt praktisch advies om zelf aan de slag te gaan. Of je nu direct wilt meedoen, twijfelt of gewoon nieuwsgierig bent: je bent van harte welkom.”

De informatieavond op 22 september vindt plaats in cultureel centrum ’t Clockhuys. Op 19 november ben je welkom in de Mellenshorst. Meer informatie vind je op deze website.