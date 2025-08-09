Bronzen medailles voor Hunze-roeiers op Coupe de la Jeunesse

Foto: archief - flickr.com/photos/michaelwm25/

Lotte Raben en Simon van Dijk hebben goede zaken gedaan op de Coupe de la Jeunesse. In het Oostenrijkse Linz sleepten zij beide een bronzen medaille in de wacht.

De beide Hunze-roeiers namen deel in zogeheten combinatieploegen. Op de tweede dag van de wedstrijden kwam Raben in actie in de JW8. De boot, onder leiding van stuurvrouw Manouk van den Brink van roeivereniging Hemus, roeiende naar een knappe derde plek. Op de derde en laatste dag herhaalden ze dit kunststukje en roeiden ze opnieuw naar een derde plaats.

Van Dijk kwam in actie bij de vierzonder, JM4-. Samen met Martijn Arisz van roeivereniging Willem III, Wessel Immeker van ZRZV en Luka Verseput van ARZV behaalden ook zij een derde plaats. Tijdens de finalerace lag het team lange tijd niet op een medaillepositie, maar dankzij een sterke eindsprint werd toch het brons bemachtigd. Op zondag zat dat er niet in; toen eindigde de boot op de zesde plaats. “Wij willen Lotte en Simon en hun trainers Ingrid, Gerrit, Sietse, Frank en Jannes van harte feliciteren met deze mooie medailles.”

De Coupe de la Jeunesse is een internationaal roeitoernooi voor junioren, georganiseerd door veertien landen onderling. Hierbij wordt de locatie jaarlijks toegewezen aan een ander deelnemend land. Dit jaar vond het evenement plaats op het water bij Linz.