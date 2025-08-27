‘Brede brugklas moet behouden blijven’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeente wil de zogenoemde brede brugklas behouden. In de brede brugklas zitten leerlingen met diverse schooladviezen bij elkaar; van vmbo tot vwo.

Uit een recent onderzoek blijkt dat de brede brugklas belangrijk is om opgroeiende pubers meer ontwikkeltijd te geven voordat zij een onderwijsrichting kiezen. Alle dertien scholen voor voortgezet onderwijs en twee PO-scholen in de stad waren betrokken bij het onderzoek.

Daaruit bleek dat de ervaringen van docenten, leerlingen en ouders overwegend positief zijn. Dat geldt vooral voor de persoonlijke ontwikkeling, sociale interactie en de flexibiliteit in leerroutes.

De brede brugklas bevordert ook de sociale vermenging tussen leerlingen van verschillende achtergronden. Wat een brede brugklas inhoudt verschilt echter per school. De onderzoekers bevelen aan, toe te werken naar een gezamenlijke aanpak. Er moet wel sprake zijn van goed geschoolde docenten, die ook voldoende tijd en ruimte hebben om met leerlingen in gesprek te gaan. Ook moeten scholen beter samenwerken.