Brandweer urenlang in touw om brand in restaurant te vinden: “Flink wat sloopwerk moeten verrichten”

De brandhaard is gevonden. Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer is zaterdagavond urenlang in touw geweest aan het Schuitendiep om een brand in een restaurant te lokaliseren. Om de brandhaard te vinden, moest men flink wat sloopwerk verrichten. Niemand raakte gewond.

Rond 22.15 uur kwam de melding van de brand bij de hulpdiensten binnen, die direct een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie stuurden. “De bewoners van een woning boven het restaurant kwamen thuis en roken in hun woning een brandlucht”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Bij hen ontstond paniek, ze vertrouwden het niet en hebben de brandweer gebeld. In eerste instantie hebben wij onze zoekactie gericht op de desbetreffende woning. Ook wij roken daar een brandlucht, maar de oorzaak van deze lucht konden wij niet traceren.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Brandweerlieden doen onderzoek in het restaurant. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl Na het vinden van de brandhaard gingen brandweerlieden met ademlucht het gebouw in. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Gaten in muren en plafonds gezaagd

De oorzaak werd uiteindelijk beneden in het restaurant gevonden. “We zijn lang op zoek geweest naar de plek waar de rooklucht vandaan kwam. Met behulp van speciaal gereedschap, waaronder een hooligantool, een redzaag en een warmtebeeldcamera, hebben we op meerdere plekken gaten in muren en plafonds moeten zagen. Uiteindelijk hebben we de hotspot gevonden. Rond 01.30 uur was de situatie onder controle en konden we terugkeren naar de kazerne.” Over de oorzaak is niets bekend; hier wordt onderzoek naar gedaan. “Op een of andere manier is er een brand ontstaan, waarbij de rook zich door het gebouw is gaan verspreiden.”

Restaurant voorlopig gesloten

Volgens Mollema is de schade groot. “Om bij de brandhaard te komen zijn bijvoorbeeld tegeltjes in het restaurant kapotgeslagen. Wij hebben stichting Salvage ingeschakeld, die de eigenaar zal ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Restaurant Zeste was zondag telefonisch niet bereikbaar, maar laat schriftelijk weten tot nader order gesloten te zijn. “Onze verwachting is dat we over enkele dagen weer gasten kunnen ontvangen,” aldus het restaurant.