Brandweer redt paard uit sloot bij Matsloot

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Matsloot bij Hoogkerk is vrijdagmiddag een paard uit een sloot gehaald door de brandweer.

Een tankautospuit van brandweer Stad werd naar de Hoogkerk gestuurd om het dier te helpen. De brandweer gebruikte een spanband om het paard uit het water te halen. Een brandweerman in een waadpak ging het water in om de band om het dier te bevestigen.

Samen met de eigenaar lukte het de brandweerlieden na ruim een half uur het paard uit de sloot te krijgen. Het dier is ogenschijnlijk niet gewond geraakt.