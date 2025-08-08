Brandweer redt kat na twee dagen van dak in Tuinwijk

Foto: 112 Groningen

De brandweer bracht aan het begin van vrijdagavond, na twee dagen te hebben vastgezeten op een dak, redding aan een kat in de Tuinwijk.

Het dier wist zelf niet meer naar beneden te komen, ondanks meerdere pogingen van de eigenaar om het veilig te laten afdalen.

Uiteindelijk besloten de eigenaren de brandweer in te schakelen voor hulp. De brandweerlieden arriveerden vrijdagavond met een hoogwerker en klommen samen met de eigenaar het dak op om het dier te benaderen. Dat lukte: de kat is veilig terug bij de eigenaar.