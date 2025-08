Brandbomgooier woning Willem Groeneveld blijft langer in tbs-kliniek

De rechtbank in Groningen heeft besloten dat Tjeerd P, de man die begin 2023 in hoger beroep werd veroordeeld voor het plegen van een aanslag op de woning van Sikkom-journalist Willem Groeneveld, langer in een tbs-kliniek moet blijven.

In februari 2023 kreeg P. vijf jaar cel en een jaar in een tbs-kliniek (tbs met voorwaarden) opgelegd voor de aanslag. Daarbij gooide hij, samen met handlanger Jaimy W, een molotovcocktail door de brievenbus bij Groeneveld. De Stadjer is inmiddels klaar met zijn celstraf en zit sinds december 2024 in een gesloten instelling, waar hij wordt behandeld voor psychische problemen en verslaving.

‘Meewerken om er zelf beter van te worden’

Volgens de reclassering werkte P. in het begin mee aan zijn behandeling, maar dat is veranderd nu duidelijk is dat hij voorlopig geen vrijheden krijgt. Hij is moeilijk aan te spreken op storend gedrag en vindt dat hij niet eerlijk wordt behandeld. Ook wordt P. ‘defensief en negatief’ als hij over het misdrijf moet praten, stelt de reclassering.

P. lijkt volgens de reclassering vooral mee te werken om er zelf beter van te worden, niet omdat hij zijn fouten erkent. Daarom moet hij komend jaar in therapie leren om zijn eigen aandeel onder ogen te zien.

De rechter heeft dat advies gevolgd. P. blijft maximaal twee jaar in de kliniek, in plaats van de eerder afgesproken twaalf maanden. Pas daarna mag gekeken worden naar minder strenge zorg, zoals begeleid wonen. Ook andere voorwaarden, zoals toezicht en contactverboden, blijven gelden.

Brandbom in brievenbus

De aanslag vond plaats in de nacht van 18 op 19 augustus 2021. Tjeerd P. en Jaimy W. gooiden toen brandbare vloeistof naar binnen bij het huis van journalist Willem Groeneveld. De flessen braken niet, waardoor de brand beperkt bleef.

Toch werden beide mannen veroordeeld voor brandstichting en poging tot moord. De twee kregen beiden vijf jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. Die straf accepteerde Jaimy W, maar Tjeerd P ging in hoger beroep. Hij vond zijn straf te zwaar. Het Gerechtshof kwam echter tot dezelfde conclusie als de rechtbank.