Brand in snackbar in Haren snel onder controle: “Medewerkers hebben adequaat gehandeld”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Dankzij adequaat handelen van medewerkers van een snackbar aan de Rijksstraatweg in Haren is zondag erger voorkomen. Dat laat de brandweer weten.

De brandweer ontving rond 14.10 uur een melding van een brand in de snackbar en rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker. “De medewerkers hebben zelf het alarmnummer gebeld,” vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Door onbekende oorzaak was er brand ontstaan in een van de frituurinstallaties.”

De brandweermeldkamer speelde een cruciale rol. “De centralist heeft direct praktische informatie doorgegeven aan de medewerkers, die ze op hun beurt uitstekend in de praktijk hebben gebracht.” Toen de brandweer arriveerde, was de situatie al onder controle.

“We hebben een nacontrole uitgevoerd, maar konden al snel weer terugkeren naar de kazerne,” aldus Noordhoff. “Zelfs Stichting Salvage, die normaliter eigenaren ondersteunt bij de afhandeling van schade, hoefde niet in actie te komen. Het is dus zeer goed afgelopen en dat is uiteraard prettig voor alle betrokkenen.”