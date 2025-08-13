Brand in magnetron zorgt voor rookontwikkeling in seniorencomplex De Wijert

Foto: 112 Groningen

Op een verdieping van wooncomplex Residentie De Wijert aan de Van Ketwich Verschuurlaan is woensdagavond flinke rookontwikkeling ontstaan door een brand in een magnetron.

Volgens de brandweer zorgde het vuur vooral voor rookontwikkeling op de verdieping van de betreffende woning. Omdat er veel voornamelijk oudere mensen in het gebouw wonen, schaalde de brandweer het incident snel op. Een ambulance was ter plaatse om bewoners op mogelijke rookinhalatie te controleren.

Na een inzet van ruim een half uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. De verdieping wordt geventileerd en gecontroleerd op aanwezigheid van koolmonoxide.