Brand in De Leyhoeve snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In woonzorgcomplex De Leyhoeve aan het Helperpark heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 15.00 uur binnen bij de hulpdiensten waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Uit een verkenning bleek dat er brand had gewoed in een magnetron in één van de appartementen. Brandweerlieden hebben de situatie onder controle gebracht en hebben de ruimte geventileerd.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Niemand raakte gewond.