‘Boosheid inwoners Woltersum over groenbeleid rond molen en diepje’

Molen Fram in Woltersum

Een groot deel van de inwoners van Woltersum zegt boos, teleurgesteld en verdrietig te zijn over het groenbeleid van de gemeente rond de molen Fram en het diepje.

Volgens veel inwoners is het er al jarenlang een puinhoop. Het riet staat zo hoog in de zomermaanden dat je lopend of vanuit de auto de molen amper kunt zien. Het balkgat en diepje ten westen ervan zijn in het geheel aan het oog onttrokken. Ook het diepje en de bermen in het dorp zien er volgens hen onverzorgd uit: het water zit vol kroos en waterplanten.

De klagers zeggen alle begrip te hebben voor biodiversiteit en natuur. “Maar zoals het er nu uitziet, hoge rietwallen, brandnetels en hoog gras, kan toch niet de bedoeling zijn.”