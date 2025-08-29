Bomenkap Betonbos mag weer doorgaan: ‘Geen actieve nestplaatsen eekhoorns of duiven gevonden’

Foto: Lars Faber

De kap van bomen in het Betonbos kan opnieuw doorgaan. De werkzaamheden lagen sinds woensdag stil, nadat de provincie signalen had ontvangen dat er beschermde dieren aanwezig waren.

De kap van het Betonbos in Groningen kan volgens de provincie worden hervat, omdat er geen nesten van eekhoorns zijn aangetroffen. Er is wel een eekhoorn is gezien door een provinciale handhaver, maar dit is geen essentieel foerageergebied voor het dier, daarmee is het wettelijk toegestaan de werkzaamheden door te zetten.

Er was volgens de provincie wel een nestplaats van een houtduif in het gebied, maar afgelopen maandag is door de ecoloog gezien dat het nest verlaten was. Met een hoogwerker is nog gecheckt en geconstateerd dat het nest leeg is en niet meer in gebruik. Uit de laatste controle blijkt verder dat er geen vogels broeden. “Het is daarom niet nodig om de werkzaamheden langer stil te leggen”, laat een woordvoerder van de provincie vrijdagochtend weten.

Op de plek van het Betonbos komt de nieuwe wijk Stadshavens. De bomenkap stond aanvankelijk voor maart gepland, maar werd toen vertraagd door protesten. Actiegroepen stapten naar de rechter en wezen op de natuurwaarde van het gebied. De rechter ging hier niet in mee, waarna de kap maandag begon.

Ook dinsdag werd er actie gevoerd op het terrein. Zes demonstranten zijn toen door de politie aangehouden. Zij mochten later diezelfde dag weer naar huis. De kap werd woensdagmiddag uit voorzorg door de provincie stilgelegd na meldingen van omwonenden.