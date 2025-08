Bolt biedt in Groningen nu ook taxiritten aan

Een taxi van Bolt in Estland. Foto: Dmitry G - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81554133

Mobiliteitsplatform Bolt biedt vanaf nu ook taxidiensten aan in de stad Groningen. Het bedrijf was al actief met het aanbieden van elektrische deelfietsen.

Groningen is de eerste stad in het Noorden waar Bolt taxidiensten introduceert. De bedoeling is dat de deelfietsen gebruikt worden voor kortere afstanden en de taxi’s voor langere ritten. “Groningen is precies zo’n stad waar Bolt echt het verschil kan maken. Het is jong, bruisend, en mensen zijn gewend om zich te verplaatsen met de fiets, te voet of met het OV. Onze deelfietsen en taxi’s sluiten hier perfect op aan en maken het makkelijker om duurzame keuzes te maken die passen bij ieders dag,” aldus Noud Ottens van Bolt Nederland in de Groninger Ondernemers Courant.

Bolt werd in 2013 opgericht als Taxify door Markus Villig. Sindsdien is het uitgegroeid tot een internationale onderneming met het hoofdkantoor in het Estse Tallinn. Tegenwoordig opereert Bolt in meer dan vijfhonderd steden in ruim 45 landen in Europa, Afrika, West-Azië en Latijns-Amerika. Eerder werden er al taxidiensten geïntroduceerd in Alkmaar en Nijmegen. Sinds de herfst van 2022 is het bedrijf actief in Groningen met het aanbieden van elektrische deelfietsen.