Boekenwurmen zamelen geld in voor hun winkel, renovatie interieur Godert Walter bijna klaar

Over een paar maanden moet de renovatie van het interieur van boekhandel Godert Walter in de oude Ebbingestraat voltooid zijn. Van buiten is het pand, gebouwd in jugendstil-stijl in 1898, een van de mooiste gebouwen van de binnenstad. Binnen was de boekenwinkel echter hard toe aan een opknapbeurt.

Door een verlaagd plafond en de staat van wanden, vloer en plafond waren de oorspronkelijke Jugendstil-elementen nauwelijks zichtbaar en in slechte conditie. De wens was om het verlaagde plafond te verwijderen en het interieur zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke uitstraling, met onder meer het herstel van het glas-in-lood, de lambrisering en de houten vloer.

De pandeigenaar wilde echter niet extra investeren en de huurders vreesden een huurverhoging als het pand werd opgeknapt. Toen gebeurde er iets bijzonders: een trouwe groep fans besloot via een crowdfundingactie een groot deel van het benodigde geld (ruim 55.000 euro) bij elkaar te brengen. De rest van de financiering komt uit rijkssubsidies, omdat het pand een rijksmonument is. De verwachting is dat het project binnen korte tijd klaar is.