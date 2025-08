Bloemenwinkel Glimmen sluit de deuren en gaat verder in Zuidlaren

De bloemenwinkel in Glimmen heeft inmiddels de deuren gesloten. Foto: Google Maps

Bloemenwinkel De Lisianthus aan de Rijksstraatweg in Glimmen heeft de deuren definitief gesloten. Het bedrijf zet zijn activiteiten voort in Zuidlaren.

Het avontuur in Glimmen begon vijf jaar geleden en de onderneming maakte in korte tijd furore. Onlangs kreeg de eigenaresse echter te maken met een forse huurverhoging, waardoor de zaak niet langer rendabel is te krijgen. “We willen al onze klanten uit de grond van ons hart bedanken voor hun steun, vertrouwen en loyaliteit in de afgelopen jaren,” laat de eigenaresse aan Haren de Krant weten.

Afgelopen herfst kondigde de ondernemer een tweede vestiging aan die geopend zou gaan worden in Zuidlaren. Deze winkel opende in december de deuren. De Lisianthus heeft naam gemaakt door planten, bloemen en lifestyle te combineren. “Wij zijn gepassioneerd over alles wat met bloemen te maken heeft en streven ernaar om de mooiste boeketten en bloemstukken te creëren voor elke gelegenheid. Bloemen zijn emotie, en het geeft me meer dan voldoening om daar een rol in te spelen.” Wat er met het pand in Glimmen gaat gebeuren is op dit moment nog onbekend.