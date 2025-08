Bjorn van Kins en Nik Lemmink in de prijzen bij NK Atletiek

Foto: Team 4 Mijl

Twee leden van Groningen Atletiek zijn zaterdag op de eerste dag van het NK Atletiek in de prijzen gevallen: Bjorn van Kins en Nik Lemmink.

De 25-jarige Bjorn van Kins, woonachtig in het Friese Stiens, won zilver bij het kogelstoten met een afstand van 17 meter 84. Het goud ging naar Yannick Rolvink van AV Olympus 70. Hij stootte de kogel van ruim 7 kilo naar 17 meter 98.

Nik Lemmink, 26 jaar oud, won in het koele en winderige Hengelo evenals vorig jaar het brons op de 5.000 meter, in een tijd van 14 minuten en 08,36 seconden. Kampioen werd Tim Verbaandert van Eindhoven Atletiek, in 14.00,14.

Zondag is de tweede en laatste dag van het NK Atletiek, met meer finales en dus ook meer medaillekansen voor de Groninger lopers, springers en werpers.