Biotoopwinkel hele maand augustus open: “Benieuwd wat er in de Biotoop wordt gemaakt?”

Foto: Paul Blom

De Biotoopwinkel in Haren is deze hele zomer op zondagen geopend. Dat laat de Biotoop weten.

“Als je altijd al eens benieuwd bent geweest naar wat er allemaal gemaakt wordt in de Biotoop, dan ben je deze zomer welkom in de Biotoopwinkel,” zo schrijft men. “Een groot deel van de tastbare producten die in het gebouw gemaakt worden, zijn in deze winkel te koop. Je vindt de Biotoopwinkel bij de hoofdingang onder de vijf pijpen.”

De Biotoop in Haren, een uniek project van CareX, is uitgegroeid tot een van de grootste creatieve plekken van ons land. In het voormalige Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen hebben bewoners, kunstenaars en makers een thuis gevonden. In het gebouw wonen en werken er bijvoorbeeld beeldhouwers, schilders, grafici, fotografen, architecten en designers, die hun ateliers en studio’s in het complex hebben. In totaal zijn er in de Biotoop zo’n honderd ateliers en werkplaatsen te vinden.

Een deel van de producten die in de werkplaatsen gemaakt worden, wordt verkocht in de winkel. Deze is elke zondag geopend van 12.00 tot 16.00 uur.