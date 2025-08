Bio-kweker heeft overschot aan rode pepers: wie helpt ze redden?

Een biologische kweker in de stad dreigt tweehonderd kilogram rode pepers over te houden. Om te voorkomen dat de vruchten verloren gaan, is burgerbeweging Ons Eten in actie gekomen.

“We willen voorkomen dat de rode pepers verloren gaan”, vertelt Monique van Etten van Ons Eten. “Ons Eten is een voedselbeweging die samenwerkt met biologische boeren. Dat zijn boeren die geen gif en kunstmest gebruiken bij de teelt van hun groenten en fruit. Als een boer meldt dat hij om welke reden dan ook geen afzet heeft, dan komen wij in actie om het voedsel te redden.”

Wie interesse heeft in de rode pepers kan deze komende zaterdag 9 augustus afhalen op vier plekken in de gemeente Groningen: bij ‘Bie de Buuf’ in de Oosterparkwijk, ‘Voux’ in de Biotoop in Haren, ‘Woldwijk’ in Ten Boer en ‘Tuin in de Stad’ aan de Tarralaan in de stad. De prijs is 7,50 euro per kilogram. Afhaalmomenten en reserveringen zijn te bekijken via deze website.

Ons Eten is een nieuwe Groningse voedselbeweging die bewoners wil laten ervaren hoe makkelijk, gezond en leuk lokaal eten kan zijn. Van Etten: “We willen lokaal voedsel op de kaart zetten. We willen dat mensen ontdekken dat eten rechtstreeks van boeren in de buurt niet alleen beter smaakt, maar ook beter is voor de boer, het milieu én uiteindelijk voor jezelf.” Daarbij wordt er voornamelijk gewerkt met biologische boeren. “Als gangbare boeren zich bij ons melden dat ze een overschot hebben, dan zijn we terughoudender. Wij staan echt voor een duurzaam voedselsysteem.”