Binnentuin in De Hoogte verandert in theater: verhalen bewoners spelen hoofdrol

Foto: Rieks Oijnhausen

In de binnentuin van woonflat Het Hoogtepunt in Groningen wordt deze zomer een echte theatervoorstelling gespeeld. Bewoners zien in ‘NEST: de voorstelling’ hun eigen verhalen terug op het toneel in hun eigen binnenplaats. Afgelopen donderdag was de eerste try-out.

In het stuk, gebaseerd op verhalen van bewoners van het seniorencomplex, speelt ook een bewoonster van de flat mee naast ervaren amateuracteurs. De voorstelling gaat over het leven van bewoners van de flat. Zeven mensen deelden hun persoonlijke verhalen, die zijn gebruikt voor het script. Het thema is eenzaamheid, maar er is ook aandacht voor liefde, plezier en humor.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Bewoners van Het Hoogtepunt hielpen mee met de voorbereidingen. Ze schilderden decorstukken en maakten nestkastjes. Ook werden er activiteiten georganiseerd, zoals een rock-‘n-roll avond. Beelden daarvan zijn in de voorstelling verwerkt.

De première van NEST is komende zaterdag tijdens Noorderzon. Later deze maand wordt het opgevoerd in de binnentuin van woonflat Het Hoogtepunt in Groningen. Daar komt een tribune met ruimte voor 190 bezoekers. Ook op de galerijen en via een loopbrug wordt gespeeld.

