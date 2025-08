Bijzonder bezoek: jonge zwarte ooievaar laat zich meermaals zien

Foto: Marco Glastra (Groninger Landschap)

In de Lettelberterpetten en de Onlanden is afgelopen week een jonge zwarte ooievaar te gast geweest. De opvallende vogel, die normaal alleen op doorreis is over het gebied, verbleef er zeker een week.

Dat een zwarte ooievaar zo lang op de grond blijft in ons land is zeldzaam, stelt Het Groninger Landschap. Meestal gaat het om overvliegende vogels. Deze ooievaar bleef langer. Hij zocht voedsel op weilandjes en natte plekken, soms tussen witte ooievaars.

De zwarte ooievaar komt normaal uit Oost-Europa. Jonge vogels trekken in het najaar naar het zuiden en komen soms in Nederland, met iets meer dan honderd waarnemingen per jaar. Broeden doet deze soort niet in Nederland, maar er zijn verschillende projecten in ons land waar wordt geprobeerd om de vogel te huisvesten.