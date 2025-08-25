Bijna eeuw oude Helperzwembad krijgt mogelijk monumentale status

Het Helperzwembad krijgt mogelijk een monumentale status. De gemeente laat daar momenteel onderzoek naar doen. Dat gebeurt door architectuurhistoricus Ella Boelens.

De bevindingen gaan naar de commissie ruimtelijke kwaliteit, die vervolgens het college van B&W gaat adviseren.

Het Helperbad bestaat in september honderd jaar en is daarmee het oudste zwembad van Groningen. Het bad deed oorspronkelijk ook dienst als badhuis, zonnebad en warmtecentrale. Ongeveer 120 woningen werden verwarmd met het badwater.

Het honderdjarig bestaan gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat gebeurt op 5 september en dan zijn er vervolgens tien dagen allerlei activiteiten in het Helperzwembad.