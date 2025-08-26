Bierpong met studenten, praten met ouderen en kijken bij woningen: Rob Jetten op verkiezingstour in Groningen

D66-voorman Rob Jetten was de afgelopen twee dagen in Groningen voor gesprekken met inwoners op verschillende plekken in de stad en provincie, in de aanloop naar de verkiezingen van oktober. Om een goede beurt te maken, sleepte Jetten daarvoor zelf drank richting zijn eerste gesprekspartners.

Maandagavond sprak Jetten met studenten in een Gronings studentenhuis tijdens een potje bierpong. Hij had zelf een krat bier meegenomen en luisterde naar de problemen rond hoge huren, lange wachttijden en gedeelde kamers.

Een kater hield Jetten niet over aan de bierspelletjes, vertelt de D66-lijsttrekker en fractievoorzitter in de Tweede Kamer dinsdagmiddag: “Nee, viel mee. We hebben een hele gezellige avond gehad met de studenten hier in Groningen. Ook nog een rondje op de kermis gemaakt, maar we hebben ons ingehouden qua alcohol. Bij het bierpong heb ik een paar keer raar geschoten, maar ik zat wel in het team dat het vrij moeilijk had.”

Het was niet alleen lol met de studenten, vertelt Jetten. Er werd onder meer gepraat over de betaalbaarheid van studentenkamers, over de stress onder studenten en de veiligheid in de nacht.

“Een paar vrouwelijke studenten vertelden dat het probleem hier in Groningen ook wel speelt. Dat ze zo af en toe wel zouden willen dat ook wij mannen ons wat meer uitspreken, zodat ook vrouwen hier veiliger over straat kunnen.”

Foto’s via Instagram Rob Jetten

Terug naar Stad na uitstapje in provincie

Jettens tour door Groningen ging dinsdag verder in de provincie. Jetten reisde naar Blauwestad. Daar keek hij naar hoe wonen, recreatie en natuur zijn gecombineerd. Jetten wilde weten hoe projecten als Blauwestad kunnen helpen bij het woningtekort.

Jetten sloot zijn tour dinsdagmiddag af bij het Ebbingehof in Stad, een woongemeenschap voor 50-plussers. Daar praatte de D66-lijsttrekker met bewoners over hun woonervaringen en de obstakels die ze tegenkwamen:

“Ik denk dat hier het Ebbingehof een prachtig voorbeeld is voor de rest van het land. Hoe bewoners met elkaar een heel mooi concept kunnen neerzetten voor hoe je met generatiegenoten samen woont. Dat willen denk ik heel veel andere vitale ouderen in Nederland. De vraag is, wat kun je dan hier leren zodat het op veel meer plekken kan?”

Foto: Judith Hovius

Geruzie in Den Haag en loze beloftes

Jetten herhaalt ten slotte zijn boodschap voor de verkiezingen rond gezondheid, klimaat en betaalbare woningen. Daarbij haalt Jetten aan dat hij het idee heeft dat ook Groningers het geruzie in Den Haag flink zat zijn, terwijl tegelijk beloftes aan het noorden niet zijn nagekomen:

“Denk aan die geweldige Lelylijn die nou weer is uitgesteld. Laten we nou echt eens een keer onze beloftes nakomen. En zorgen dat we echt volop investeren in het prachtige noorden van het land.”