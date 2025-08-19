Bewoners Eeldersingel voorkomen erger bij wasmachinebrand

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bewoners van een woning aan de Eeldersingel hebben dinsdagavond erger weten te voorkomen toen zij brand ontdekten in hun wasmachine. Zij bedachten zich geen moment en handelden direct.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “In het telefoontje dat we op de meldkamer ontvingen, werd gesproken over een brand in een wasmachine”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “De bewoners hadden direct de stekker van het apparaat eruit gehaald. Dat had als effect dat er geen vlammen meer te zien waren. Daarop zijn wij met prioriteit 2 naar het adres gereden. Dat betekent dat we zonder de sirene ingeschakeld te hebben naar de woning zijn gereden.”

“Na aankomst hebben we een controle gedaan. In de wasmachine bleek zich nog wel een vuurhaard te bevinden. Deze hebben we onder controle gebracht. Vervolgens hebben we het apparaat buiten neergezet.”

Volgens De Vries is niemand gewond geraakt. De woordvoerder omschrijft het stroomloos maken van de wasmachine als een erg goede actie. “Maar zoiets moet wel kunnen. Als een brand al wat verder is gevorderd, of als er veel rook in de woning hangt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk naar buiten te gaan. Wat je in zulke gevallen ook kunt doen, is in de meterkast de spanning van je huis halen. Daarmee bereik je hetzelfde effect.”