Beurs van 1 miljoen euro voor onderzoekers hart- en vaatziekten

Foto via Instagram Verpleegkunde UMCG (@verpleegkundeumcg)

Drie onderzoekers van het UMCG hebben een Dekkerbeurs van in totaal ruim 1 miljoen euro gekregen voor hun onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Cardioloog Jozine ter Maaten krijgt de helft van dat bedrag. Zij onderzoekt of patiënten met hartfalen een betere behandeling krijgen als artsen de nieren minder vaak hoeven te controleren. Veel van deze patiënten krijgen namelijk niet de medicijnen die ze nodig hebben omdat artsen vrezen dat de nieren dan slechter gaan werken.

Cristy Verzijl krijgt een beurs van 334.000 euro. Zij onderzoekt hoe de lever cholesterol verwerkt en hoe cholesterolverlagers beter kunnen worden afgestemd op de individuele patiënt.

Arts-onderzoeker Rianne Zandijk krijgt 158 duizend euro voor haar onderzoek naar de manier waarop hartfalen en hartritmestoornissen elkaar beïnvloeden, en wie het meeste risico loopt.

De Dekkerbeurs is vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting en initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Door middel van de beurs is dit jaar in totaal 4,5 miljoen euro uitgekeerd aan twaalf talentvolle onderzoekers.