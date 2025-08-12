Bellers achter het stuur opgepast op Rijksstraatweg, deze flitspaal kan zien of je je telefoon vasthoudt

Foto via Provincie Noord-Holland

Langs de Rijksstraatweg in Haren, ter hoogte van Huis de Wolf, staat sinds kort een bijzondere flitspaal. Deze paal is geen gewone snelheidscontroleur, maar een zogenaamde ‘Focusflitser’.

De paal maakt foto’s van bestuurders die tijdens het rijden hun mobiel vasthouden. Het Openbaar Ministerie gebruikt de paal nu een paar maanden om aan bellende automobilisten boetes uit te delen. De foto’s die de paal maakt, worden beoordeeld door een boa. Hield de bestuurder echt een mobieltje vast, dan valt er een boete van 430 euro op de mat bij de kentekenhouder.

De paal is makkelijk te verplaatsen en staat vooral op drukke wegen en N-wegen door heel Nederland. Nu is dus Haren aan de beurt. Het Openbaar Ministerie wil met de Focusflitser afleiding in het verkeer terugdringen en mensen meer bewust te maken van hun verkeersgedrag.