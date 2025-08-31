Beker: Nederlaag Forward, Groninger Boys wint derby

Foto Andor Heij

Forward heeft zondag de uitwedstrijd in de poulefase van de noordelijke districtsbeker tegen Rolder Boys met 2-0 verloren.

Gisteren verloor in dezelfde groep eersteklasser Winsum verrassend met 3-2 van Grijpskerk dat een klasse lager spelt. Zaterdag speelt Forward thuis tegen Grijpskerk. In deze bekerpoule gaan de eerste twee door.

Ook het tweede team van Forward speelt in de districtsbeker, maar opvallend genoeg ging het duel tegen Heiligerlee niet door, omdat er op sportpark Zernike geen veld beschikbaar was.

Derdeklasser Groninger Boys won de bekerderby met 1-0 van competitiegenoot SC Stadspark. In deze poule gaat alleen de nummer één door.

Vijfdeklasser Woltersum kreeg tegen Siddeburen de dubbele cijfers om de oren: 10-0. In dezelfde groep verloor Engelbert met 4-3 van Usquert.

De tweede ronde van de poulefase van de noordelijke districtsbeker is komend weekeinde.