Beker: Forse winst Be Quick en Velocitas, De Leeuw scoort voor Groen Geel

Foto Andor Heij. Robbin van Kooten scoort voor Be Quick tegen LTC.

Drie Groninger eersteklassers, Be Quick 1887, Oranje Nassau en Velocitas 1897 startten zaterdag de poulefase van de districtsbeker met winst. De vierde, GRC Groningen, ging onderuit.

Be Quick won in eigen huis met grote cijfers van tweedeklasser LTC uit Assen: 7-1. De van een lange blessure teruggekeerde Robbin van Kooten maakte er voor rust drie. Geertjan Liewes scoorde twee keer: 5-0. Vincent Pichel maakte het halve dozijn vol. Jan Hooiveld deed iets terug voor LTC: 6-1. Pim Veltink bepaalde de 7-1 eindstand.

In dezelfde poule deed ook tweedeklasser GVAV Rapiditas goede zaken door Annen met 6-2 af te drogen.

Velocitas boekte een ruime overwinning op tweedeklasser Gorecht. Het werd 5-0. Voor de pauze maakte Thomas Bats er twee. De van Helpman overgekomen Tim Sanders en Kay Bootsma scoorden één keer. Nog voor rust werd Gorecht gedecimeerd tot tien na rood voor Christoph Otten. Jesse Bosgraaf maakte na de thee de vijfde voor Velocitas.

In dezelfde poule had Oranje Nassau het wat moeilijker. Maar de nieuwbakken tweedeklasser SVZ werd toch met 2-1 verslagen. Ruendel Martina en Sven Kesimaat scoorden al vroeg in de wedstrijd voor ON.

GRC Groningen verloor in en tegen Marum. De tweedeklasser was met 3-0 te sterk. In dezelfde groep won Drachtster Boys met 3-0 van Burgum.

In de poules met eerste en tweedeklasser gaan de eerste twee door. In de overige poules gaat alleen de nummer één verder.

Opvallend

Daarin maakte oud prof Michael de Leeuw zijn eerste officiële doelpunt voor derdeklasser Groen Geel. Het was niet genoeg tegen competitiegenoot The Knickerbockers, want het werd 1-1. Hessel van Amerongen tekende voor de late gelijkmaker.

De voormalige doelpuntenmachine Willem Lanjouw van Be Quick zondag kan het niet laten. Hij trok zijn voetbalschoenen weer aan bij Be Quick zaterdag. De 43-jarige routinier scoorde ook nog, maar Be Quick verloor wel met 6-2 van Holwierde.

De rentree van DIO Groningen tussen de standaardelftallen is prima verlopen, want DIO won thuis met 4-1 van VVS.

Monsterscores

In de categorie hoge uitslagen viel FC Lewenborg op. Het naar de vierde klasse gedegradeerde Lewenborg won met 8-1 van FC LEO. Brian de Witt maakte er twee.

HFC’15 won ook met 8-1. Glimmen werd het slachtoffer en Max Hummel scoorde drie keer. Ook Omlandia haalde fors uit: 7-0 bij Poolster.

Het naar de vierde klasse gedegradeerde Lycurgus won met 7-2 bij FC Assen.

Zondag worden nog enkele wedstrijden afgewerkt, waaronder Rolder Boys – Forward en de derby Groninger Boys – SC Stadspark.

De tweede ronde van de poulefase van het bekertoernooi is volgend weekeinde.