Nieuw baasje gezocht voor zes meter hoge kat

Foto: Tessa van de Vorstenbosch voor Noorderzon

Tijdens het Noorderzon-festival staat op de kruising van de Kerklaan en de Kruissingel een enorme kat van bijna zes meter hoog. De kat, gemaakt van oude jerrycans door kunstenaar Michel Velt, moet na het festival een nieuwe eigenaar gaan krijgen.

Noorderzon roept inwoners en organisaties op mee te denken over een nieuwe locatie. Geschikte plekken zijn bijvoorbeeld een schoolplein, zorginstelling of werkplek. Ook andere plekken waar de kat goed tot zijn recht komt, komen in aanmerking.

Wie een plek weet, kan een voorstel sturen naar info@noorderzon.nl. Het is fijn als je een korte motivatie meestuurt en, als het kan, een foto van de locatie. Samen met de kunstenaar kiest Noorderzon uit alle inzendingen de nieuwe bestemming voor de kat.