Autoverkeer kan weer via zuidelijke ringweg, maar problemen Hoge Euvelgunnerbrug nog niet voorbij

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Autoverkeer kan weer via de zuidelijke ringweg rijden. Toch zijn de problemen met de Hoge Euvelgunnerbrug nog niet voorbij, meldt Rijkswaterstaat.

Zaterdag ging het aan het einde van de ochtend mis. Na het passeren van een schip wilden de slagbomen van de brug niet meer omhoog. Een monteur werd in allerijl ter plaatse gevraagd. “We hebben de slagbomen nu handmatig opengedraaid,” laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan het einde van de middag weten. “De storing is daarmee echter nog niet verholpen. We gaan hier op zondag verder naar kijken. Tot die tijd zal de brug niet meer draaien voor het scheepvaartverkeer.”

Deze ontwikkeling betekent wel dat autoverkeer weer via de brug kan rijden. De omleidingsroutes via de noordelijke ringweg en Europaweg zijn nu komen te vervallen. Wat de technische storing heeft veroorzaakt, is op dit moment nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.